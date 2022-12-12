AKP’li belediyeler, ellerindeki olanakları cemaat ve vakıfların önüne serdi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Ülke gündemi İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’ndaki altı yaşındaki çocuğun istismarı skandalıyla çalkalanırken AKP’li belediyelerin cemaat, vakıf ve derneklere yönelik destekleri hız kesmeden devam ediyor.

YETKİLERİNİ KULLANDI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen belediye meclisinden aldığı yetkilerle belediye taşınmazlarını yurttaşların yerine vakıfların hizmetine sundu. AKP’li Üsküdar Belediyesi, aralık ayı meclis toplantısında alınan kararla, Başkan Türkmen’e, Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneği ile Ferşad Vakfı ile belediye taşınmazlarının tahsisi için işbirliği protokolü imzalamak üzere yetki verildi. Üsküdar Belediye Meclisi’nin temmuz ayı toplantısında ise Darülhadis İlim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşama Derneği ile protokol imzalanması için yine Türkmen, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla meclisten yetki aldı. Verilen yetkiyle derneğin isteği doğrultusunda, Valide-i Atik Mahallesi’nde yer alan taşınmazı sosyal ve kültürel amaçlarla kullanmak için 10 yıl süreyle işbirliği protokolü imzalamak istediği ifade edildi.

VAKIFLAR İÇİN DEĞİŞİKLİK

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binaları da imara aykırı olarak yapılmıştı. AKP’li Sancaktepe Belediyesi, geçen martta vakfın imara aykırı binalarını imar değişikliğiyle yasal hale getirdi. İmar planı değişikliğiyle vakfın merkezinin ve yatılı Kuran kursunun yanında vakfa ait 4 bin 210 metrekarelik alanın “semt spor alanı” olan fonksiyonu iptal edildi.

AKP’li Başakşehir Belediyesi de İslamcı vakıflara belediye kaynaklarını açmakta çekinmeyenlerden. Belediye başkanına “hafızlık ve Kuran” eğitimi veren Beyaz El Vakfı ile protokol imzalamak için belediye meclisinden bu hafta yetki verildi. Başakşehir Belediyesi daha önce de derneğe, masrafları için yıllık 204 bin TL vermişti.

BELEDİYE "ENSAR’A HELAL OLSUN" DEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te bulunan tarihi Pembe Köşk’ü, Aralık 2020’de meclis kararıyla Ensar Vakfı’na tahsis etti. Başkan Tahir Büyükakın, 10 yıl boyunca Ensar Vakfı tarafından kullanılacak köşkün açılışında “Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullanmıştı.