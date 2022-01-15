Zehir zemberek FETÖ açıklaması: 'AK Parti içinde siyasete devam ediyorlar'

15 Ocak 2022 Cumartesi, 12:02

Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Konuşmaya Değer programının bu haftaki konuğu İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta oldu.

Usta; Gazeteciler Ali Ayata, Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı. Usta, FETÖ ile fotoğrafı olan siyasiler ile ilgili de meclise fezleke gelmesi gerektiğini söyledi.

Usta’nın konuşmasının ilgili bölümü şöyle;

“- Çünkü adil olmamız lazım. Terör örgütü, terör örgütüdür. FETÖ, en büyük ihaneti yapmadı mı bu ülkeye? 15 Temmuz’u yaşattı bu ülkeye. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. O kadar şehit verdik. Bir sürü gazimiz var. Milletin silahını milletin üzerine doğrulttu. Büyük bir terör örgütüdür, lanetliyoruz hepimiz. Ee bu tarafta yapılana neden yapıldı demiyorum. Bu tarafta olanı neden yapmıyoruz? Şuanki SPK Başkanı yanlış hatırlamıyorsam 15 veya 16 yıl Bank Asya’da çalışmış, ilk orada işe başlamış. Ondan sonra genel müdür yardımcılığına kadar gelmiş. FETÖ’cüdür falan demiyorum.

- Bir arkadaş 16 yıl çalışıyor, en üst kademeye geliyor, FETÖ ile hiçbir iltisakı olmuyor, Bank Asya’ya para yatıran birisi FETÖ’den dolayı bu ülkede ihraç ediliyor. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Sayın Nebati’nin bunlarla fotoğrafı çıkmadı mı? Bir sürü AK Parti milletvekillerinin fotoğrafları yok mu? 17-25’ten sonra dahi şuanda AK Parti’de çok üst düzey olan birisinin Fethullah Gülen’e övgülerini bilmiyor muyuz? Bu konu ile ilgili de fezleke gelmesi lazım meclise. O zaman bu milletin vicdanı rahatlar. Bu milleti FETÖ’nün kucağına kim itti arkadaşlar? Sen yurt yapmazsan, sen milletin alım gücünü düşürürsen, üniversiteye gittiğinde okulun önüne Fethullahçıların yurt kayıt masasını koydurursan adam geldi çoğu zaman resmî bir şey zannetti. Bu kadar imkan verip, yapının içerisinde olanlara ihale verirsen, o yapının içinde olan bürokratlar patır patır yükselirse…

- Çıkacaksın üst taraftakilere bir şey demeyeceksin, alt tabakayı da atacaksın. Hak mıdır bu ya? Millet bunu soruyor. Üst düzey olanların hepsi ya yurt dışına çıktı ya AK Parti içerisinde siyasete devam ediyor ya da parasını pulunu verdi aklandı.”