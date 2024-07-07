Zekeriya Yapıcıoğlu tek aday olarak girdiği HÜDA PAR genel başkanlığı seçimlerinde yeniden seçildi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 18:06

Güncelleme: 07.07.2024 - 18:08

HÜDA PAR 5. Olağan Büyük Kongresi, "Adil Sistem, Hakça Paylaşım" sloganıyla Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Mevcut Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, salona girişinde partililerce ayakta alkışlanarak tezahüratlarla karşılandı.

Divan başkanlığı seçiminin ardından mevcut Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, yapılan teklifle yeniden aday gösterildi.

Tek aday olarak kongreye giren Yapıcıoğlu, kongreye katılan partililer ve davetlilere teşekkür etti.

"GELİN, KENDİ ANAYASAMIZI KENDİMİZ YAPALIM"

Yapıcıoğlu, Türkiye'nin yeni bir anayasaya kavuşması için ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini ve bu konudaki olumlu çabaları desteklediklerini kaydetti.

Yeni anayasa konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gayretlerini önemsediklerini aktaran Yapıcıoğlu, bununla beraber kendi görüşlerini de ortaya koyduklarını söyledi.

Bu konuda bütün taraflara çağrıda bulunan Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelin, kendi anayasamızı kendimiz yapalım, kendi anayasamızı kendi milletimizin ihtiyaçları için yapalım. O anayasa, her şeyden önce bizim anayasamız olsun. Bizim inancımızın, bizim ihtiyaçlarımızın, bizim endişelerimizin, bizim taleplerimizin, bizim hedeflerimizin karşılığı olsun. Onda, dışarının etkilerini değil, kendimizi bulalım. Sivil, adil ve bütün memleketi kucaklayan bir anayasa olsun."

"ANA DİL EĞİTİMİ HAKKI GÖSTERMELİK OLMAKTAN ÇIKMALIDIR"

Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin de anayasa meselesiyle doğrudan ilişkili olduğunu dile getirerek, Türkiye'de anayasalar değiştikçe Kürt meselesinin de derinleştiğini savundu.

Kürt meselesinin çözümünün Türkiye'yi büyüteceğini ve güçlendireceğini belirten Yapıcıoğlu, "Ana dilde eğitim hakkını temel bir hak olarak görüyoruz ve ana dilde eğitimin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'Nİ OLUMLU KARŞILADIK"

Yapıcıoğlu, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni olumlu karşıladıklarını ancak aslolanın uygulama olduğunu söyledi.

Kongrenin millet, memleket ve partisi için hayırlara vesile olmasını temenni eden Yapıcıoğlu, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi, görevi devredeceklere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yapıcıoğlu'nun konuşmasının ardından seçimlere geçildi.

Oylamaya katılan 641 delegeden 640'ının oyunu alan Yapıcıoğlu yeniden HÜDA PAR genel başkanlığına seçildi. Bir oy ise geçersiz sayıldı.

Kongreye, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve bazı siyasi parti temsilcileri de katıldı.