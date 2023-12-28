Zekeriya Yapıcıoğlu'nun 'Özerklik' çıkışı tepki çekti... CHP'li Gamze Taşcıer: Köşeye sıkıştılar

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun bütçe görüşmelerinin son gününde söylediği “‘Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir’ diyoruz” ifadelerinin siyasetteki yansımaları sürüyor.

AKP ve MHP’den konuya ilişkin bir açıklama gelmezken CHP ve İYİ Parti karşı çıktı. HÜDA PAR’lı Demir de önceki gün sosyal medya hesabından tartışmalara ilişkin CHP’yi hedef aldı. Demir paylaşımında “CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her gün ‘özerklik’ deyip duruyordu. Gerçi sizin söylemeniz artık sıradanlaştı değil mi? Sizinki kabahat olmuyor da ‘Medeni ülkelerde her şey tartışılabilmelidir’ demek suç oluyor. Kimse yutmaz teranelerinizi. Hadi oradan” ifadelerini kullandı.

‘KASIT YEREL YÖNETİMLER’

HÜDA PAR’lı Demir’in açıklamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ‘özerklik’ ifadesi Avrupa yerel yönetim şartlarından biri. Yasal, ekonomik ve idari olarak, yerel yönetimlerin karar alabilmesini ifade ediyor. Bu Türkiye’nin de kabul ettiği ve anayasada da olan bir şey. Ama HÜDA PAR’ın kastı federal bir yapı. Anayasanın ilk üç maddesine aykırı. Kelime oyunları ile algı yaratmaya çalışıyorlar. Çok ciddi bir gaftı ve köşeye sıkıştılar. Bu yüzden CHP’ye saldırıyorlar. CHP’nin duruşu da bu konuda nettir” ifadelerini kullandı.