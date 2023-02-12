Zeydan Karalar: AFAD'la çalışmak çok mümkün değil

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 19:35

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 19:36

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını bugün Hatay EXPO alanında yaptı.

CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar arama kurtarma çalışmalarını hızlı bitirerek Hatay'a yardım gönderdiklerini belirtti.

Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Biz de deprem yaşadık, Hatay'a yardımımız o yüzden biraz gecikti. Ben deprem günü 4.40'ta yıkılan bir binanın başındaydım. Herkesi harekete geçirdik ve çok erken saatlerde başladık. Her binaya iki vinç, işte ne kadar makine gerekiyorsa 87 makine ve bin 900 elemanla başladık, hızlı bitirdik. 12 bina tam yıkıldı, şu anda 30 bin adet bina da yerleşilemez durumda yani onların da yıkılması gerekiyor. Tabii depremden dolayı hiç kimse içeri girmiyor. Dolayısıyla milyonun üstündeki insanı yerleştirmek onlara sabah kahvaltılı, öğlen yemek, akşam yemek vermek durumundaydık. Adana'da valilikle koordinasyonla çalıştık. AFAD'la çalışmak çok mümkün değil Sayın Genel Başkanım ama valilikle biz görev paylaşımı yaptık. Onlar yetiştikleri yerlere yemek verdi, biz yetiştiğimiz yere yemek verdik."

"AÇIKTA BIRAKTILIMIZ BİR TEK İNSAN YOK"

"Tabii bölgenin mağdurları afetten kaçmak isteyenlerin ilk durağı Adana ve sonra Mersin, onları da yerleştirmek durumunda kalıyoruz" diyen Karalar, "Şu anda açıkta bıraktığımız bir tek insan yok, gelenler dahil. Ankara Belediyesi'yle konuştuk, İstanbul'a başka yerlere gitmek isteyenleri Ankara'ya kadar biz taşıyoruz. Şu anda hala dışarıdan gelenler var. Çok hızlı bir tespit yaptık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile konuştuk. Onlara 130 tane deneyimli mimar gönderdik" ifadelerini kullandı.

"4-5 BİN KİŞİLİK KONTEYNER KENT HAZIRLIĞINA BAŞLADIK"

"Yaklaşık 4-5 bin kişilik bir kontenjanlık konteyner kent hazırlığına başladık tuvaletle birlikte" ifadesini kullanan Karalar, şunları kaydetti:

"Biz arama kurtarmayı hızlı bitirdik. Şu anda altı ekip gönderebildik buraya. Yarın herhalde eğer arzu ederse bir ekip daha göndereceğiz ama bu saatten sonra ne olur onu bilemem. Seyit Bey aramıştı, Nurhak’a bak diye, oraya bir tanker yakıt gönderdik, kepçe istemişti başkan kepçe gönderdik, erzak gönderdik. Samandağ'a 130 kişilik bir çadır kuruyoruz. Büyükşehirde kurmuş ama devam edeceğiz."