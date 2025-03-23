Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:37

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:37

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı oldu. Yurttaşlar Zeydan Karalar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Zeydan Karalar kimdir, nereli? TBB başkanı Zeydan Karalar hangi partiden? İşte ayrıntılar...

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar 1 Ocak 1958'de doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana’da okudu ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu. 7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı. 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçildi.

2014 Türkiye yerel seçimleri’nde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimleri’nde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimler’de yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazandı.

ZEYDAN KARALAR'IN ÖZEL HAYATI...

Zeydan Karalar Nuray Karalar ile evli.