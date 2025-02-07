Zeydan Karalar’dan 'Tutar Sitesi' açıklaması: 'Yaşananları dinlemek bile dayanılmaz'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:29

Güncelleme: 07.02.2025 - 14:30

6 Şubat depreminde Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Tutar Yapı Sitesi'nin yalnızca C Bloğu yıkılmış, 64 kişi yaşamını yitirmişti. Binaya ilişkin üç tutuklu sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı.

Kayıp yakınlarına destek olmak için duruşmaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet’e konuştu. Sitenin diğer bloklarının ve etraftaki binaların sağlam olduğuna dikkat çeken Karalar, “Binada yıkıcı tadilat yapılmış. Yaşananları dinlemek bile dayanılmaz bir acı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

“BELEDİYELERİN ROLÜ BÜYÜK”

Konuyla ilgili yine dönüp dolaşıp denetlemeye gelindiğini belirten Karalar, sözlerine şöyle devam etti:

“Denetleme konusunda belediyelerin büyük sorumluluğu var. Bu tarz işlemler yüzünden birçok bina yıkıldı. Depremden hemen sonra ilçe belediyelere altında işyeri olan apartmanlarla ilgili inceleme yapılması talimatını verdik. Yakınlarını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum.”