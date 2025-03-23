Son Dakika... İmamoğlu tutuklandı: TBB'nin yeni başkanı belli oldu

Son dakika haberi... İBB Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, TBB'nin yeni başkanı belli oldu.

Son Dakika... İmamoğlu tutuklandı: TBB'nin yeni başkanı belli oldu
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Cumhuriyet/Ankara
Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşların tüm tepkisine karşın tutuklandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, TBB’nin başkanlık koltuğuna, TBB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.


Etiketler: #tbb #Ekrem İmamoğlu #Zeydan Karalar

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