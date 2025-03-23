Son Dakika... İmamoğlu tutuklandı: TBB'nin yeni başkanı belli oldu

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:58

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşların tüm tepkisine karşın tutuklandı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, TBB’nin başkanlık koltuğuna, TBB Başkanvekili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçti.