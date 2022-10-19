Zeydan Karalar 'yer yerinden oynar' dedi, Valilik açıklama yaptı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye'nin büyükşehir yapılması için Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasını dile getirdi. Adana Valiliği, Karalar'ın iddiası üzerine "Valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur" açıklaması yaptı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, konuk olduğu yerel Koza TV’deki programda, şehrin iki ilçesinin Osmaniye’ye bağlamak için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Osmaniye’nin büyükşehir belediyesi vasfı kazanabilmesi için Adana’nın bir bölümünün Osmaniye’ye bağlanabileceğini ve bu iddiayı da Adana Valisi Dr. Süleyman Elban’a bildirdiğini söyleyen Karalar, konuşmasına şöyle devam etti:
“Ceyhan ve Yumurtalığı Adana’dan kopartmaya çalışıyorlar. Yemin ederim bütün Adana’yı ayağa kaldırırız. Ceyhan’da, Yumurtalık’ta Adana’nın gelirine ciddi katkı koyacak yatırımlar yapılıyor. Konteyner limanı gelecek, siz benim parçamı kopartıp Osmaniye’ye bağlayacaksınız. Bunu hiç kabul etmeyiz. Benim halkım bunu kabul etmez. Bunun için ne bedel ödenecekse biz öderiz. Yer yerinden oynar.”
VALİLİK AÇIKLAMASI: HEM YANLIŞ HEM MÜMLÜN DEĞİL
Karalar’ın sözlerinin gündem olması üzerine Adana Valiliği’nden akşam saatlerinde bir açıklama geldi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Adana’mızın ve Türkiye’nin gündeminde böyle bir konu yokken valiliğimize atfen yapılan bu açıklama, talihsiz bir açıklama olmuştur. Hizmet makamında olanların devlet adamlığı sorumluluğu içerisinde hareket etmeyip hayali gündemlerle kamuoyunu meşgul etmesi, bir de valilik makamının adının kullanılarak bu asılsız konulara doğruluk kazandırılmaya çalışılması hem yanlış hem de kabulü mümkün değildir. Adana gibi kadim bir şehirde ciddi konuların konuşulması ve vatandaşın sorunlarının gündem yapılması herkesin yararına olacaktır.”
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