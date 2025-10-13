Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zonguldak CHP Merkez İlçe Kadın Kolları yöneticisi ve üyesi 10 kadın görevlerinden istifa etti

13.10.2025 15:22:00
DHA
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları yönetici ve üyesi 10 kadın, baskı gördükleri gerekçesiyle görevlerinden istifa etti. İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme, mobbing gördükleri ve baskıya maruz kaldıkları için istifa ettiklerini söyledi.

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 10 kadın, baskı gördükleri gerekçesiyle partideki görevlerinden istifa etti.

İstifalarını vermeden önce kadınlar adına konuşan Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme, "Ne yazık ki günümüzde Genel Başkanımızın sözlerine kulak tıkayan, duymazdan gelen, bildiğini okuyan, yargı üzerinden yaptırım uygulamaya çalışan, bir kadınla konuşma nezaketini, inceliğini içselleştirememiş yöneticilerimiz var. Binbir emeğin karşılığı ürünü olan çalışma dosyası raporlarımız, ‘kayıp' dediğimizde; ‘Lüzumsuzları çöpe attık’ bilmişliğiyle karşımıza çıkıveren yöneticilerimiz var. Çalışma dosyalarımızın akıbetine uğramasın diyerek son toplantının ardından yanımıza aldığımız karar defterini, ‘Şu saate kadar getirmezseniz, tutanak tanzim ettik. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız’ tehdidini en üst perdeden sallayan yöneticilerimiz var” dedi.

"GERÇEKTEN UTANIYORUM"

Yaptıkları çalışmalar ve seçim başarısının ardından böyle bir muameleyi hak etmediklerini söyleyen Kadın Kolları Yöneticisi Meral Bilim, "Canla başla çalıştık, şahsa çalışmadık. CHP’ye çalışıyoruz, gene de çalışırım bir CHP kadını olarak. Ama biz hiçbir zaman destek görmedik. O yüzden başkanımla, arkadaşlarımla karar verdik ve istifamızı veriyoruz. Bir bayan olarak gerçekten utanıyorum. Atatürk’ün ilkeleriyle ilelebet devam etmeye her zaman için varım” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından kadınlar, CHP İl Başkanlığına giderek istifalarını sundu.

"ZAMANLAMA MANİDAR"

CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nazan Pulat, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Parti yönetiminin sorunları yakından takip ederek yapıcı adımlar attığını ifade eden Nazan Pulat, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan görüşmelerde, söz konusu kadın arkadaşlarımız istifa kararlarını daha önceden aldıklarını ifade etmiş; diyalog kanallarının açık tutulmasına yönelik tüm çabalarımıza rağmen, sonrasında telefon görüşmelerine yanıt vermemişlerdir. Bu durumun zamanlaması, yaklaşan örgüt süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde elbette manidar bulunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi’nde hiçbir görev kişisel bir mevki değil; Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini, laikliği, eşitliği ve kadın haklarını savunma sorumluluğudur. Kadın Kollarımız, partimizin omurgasını oluşturan, mücadelenin en güçlü unsurlarındandır. Bu nedenle, istifa eden yol arkadaşlarımızın açıklamalarında yer alan iddialar partimizin ilkeleriyle örtüşmemekte, örgütümüzün birlik ve dayanışma ruhunu yansıtmamaktadır. Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin istifaları kabul edilmiştir. En kısa sürede yeni Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetim Kurulu oluşturulacak, çalışmalar kesintisiz biçimde sürdürülecektir."

