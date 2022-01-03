Zülfü Livaneli'den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Zor ama anlamaya çalışın

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:32

Usta sanatçı Zülfü Livaneli, 2019 yılında tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konser sırasında Ekrem İmamoğlu'nun zaferine atfen "köyü çığ korkusundan kurtaran çocuk" hikayesini anlatmıştı.

Livaneli, ''İşte o çocuk bugün aramızda'' diyerek İmamoğlu'nu sahneye çağırdığı o anların bugünlerde bir kısım iktidar yanlısı çevre tarafından gündeme getirilmesi üzerine açıklama yaptı.

Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kalpleri ve gözleri menfaatle kararmış bazı kişiler, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı günlerde yaptığım bir konuşmaya sataşıyor, bütçe, menfaat vs sözleri ediyorlar. Çünkü akılları, çıkar gözetmeyen bir dostluğu, ideali, yurtseverliği almıyor.

Benim hiçbir belediye ya da kurumla çıkar ilişkim yoktur, olamaz. Tam tersine konser gelirlerimi işsiz müzisyenlere bağışlıyorum. Siyasilere menfaat için yaklaşmayan insanlar da var bu ülkede. Zor ama anlamaya çalışın."

O HİKAYE NEYDİ?

1 Temmuz 2019 tarihinde, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Zülfü Livaneli, sahnede bir ara şarkı söylemeyi durdurup şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben, bu sahneye 41 yıl önce çıktım. 41 yıl önce bu sahneye çıkışımın nedeni, Yılmaz Güney’in yazdığı, Zeki Ökten’in yönettiği ‘Sürü’ filminin müziğiyle ödül almak için çıkmıştım. 41 yıldır sürekli geliyoruz ama biz burada konuk olarak geliyoruz ve buranın içimize sinen bir ev sahibi yok. Ama bugün bir ev sahibi var.” Livaneli, bu sözlerinin ardından ise şu öyküyü anlattı: ”Uzaklarda, karlı dağlarla çevrili bir köyde, çığ tehlikesi varmış. Bütün kuşaklar, doğan çocukları bile sustururlarmış. ‘Sus, çığ düşecek’ derlermiş. En ufak bir şey düştüğünde çığ düşecek diye bekliyorlarmış. Bir vadide yaşıyorlar ve birlikte yok olacaklardır. Kuşaklar boyu böyle gitmiş. Çığ korkusundan seslerini çıkaramamışlar. Bir gün bir çocuk doğmuş ve daha ağzını kapatmaya fırsat bulamadan haykırmış. Haykırınca, tüyler diken diken olmuş, eyvah gittik diye. Bakmışlar çığ yok. Hiçbir şey düşmüyor. Bunun üstüne yavaş yavaş sokaklara çıkmışlar. Cesaretleri artmış. Davullarla, zurnalarla şenlik yapmışlar. Çığ yokmuş aslında.”

Hikayeyi burada noktalayan Livaneli, ”İşte o çocuk bugün aramızda” diyerek sahneye Ekrem İmamoğlu’nu çağırmıştı.