Kemal Öztürk'ten İmamoğlu uyarısı: AK Parti’yi siyaset sahnesinden siler

31 Aralık 2021 Cuma, 11:52

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak başlattığı "teftiş"le ilgili iktidarı sert şekilde uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun teftiş için "terörle mücadele" diyerek yaptığı açıklamayı hatırlatan Öztürk, AKP'li siyasilerin ve resmi sözcülerin hep birlikte bu olayı daha da büyütecek açıklama yapmaktan kaçındığına dikkat çekti.

Süreçle ilgili kaygısını ifade eden Öztürk, "İmamoğlu’nu görevden almayla sonuçlanacak bir süreç, AK Parti’yi siyaset sahnesinden siler. Aman dikkat!" uyarısında bulundu.

Öztürk'ün yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Öte yandan bu sefer İstanbul seçimlerinden biraz daha farklı bir yaklaşım gördüm.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasından sonra AK Partili siyasiler, resmi sözcüler hep birlikte bu olayı daha da büyütecek açıklama yapmadılar.

Hatta Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, olayın tansiyonunu düşürecek, sağduyulu konuşmalar yaptı Habertürk TV’de.

İstanbul’da İmamoğlu’na en büyük muhalefeti yapan Tevfik Göksu’yu aradığımda, bu konuda temkinli davrandığını fark ettim. “Elimde bilgi, belge yok, bir şey diyemem şimdilik” dedi.

Genel Merkez’de, Meclis'te konuştuğum AK Partili yöneticilerde de aynı yaklaşım vardı. Bu sefer temkinli, sakin ve popülizmden uzak davranıyorlardı.

İmamoğlu’na karşı ikinci kere benzer hatalar yapılmak istenmiyor anladığım kadarıyla. Bu sürecin ona can simidi olduğunu düşünen de var.

Yargı sürecini bekliyor birçok kişi.

Belki de sandığım gibi değil. “İstanbul sendromu” bazı duyarlı AK Partili yöneticilerde iz bırakmış, yeterli dersi almışlardır.

Umarım öyle olur.

Yoksa İmamoğlu’nu görevden almayla sonuçlanacak bir süreç, AK Parti’yi siyaset sahnesinden siler.

Aman dikkat!"