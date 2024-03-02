1. Lig'de olaylı maç: Başkanlar sahaya indi, Uğur Demirok hastaneye kaldırıldı!
Trendyol 1. Lig'de oynanan Bodrumspor - Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı. Hakem Gürcan Hasova'nın kararı sonrası sinirlenen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kırmızı kart gördü. Bodrum tribünleri de bu karta tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde yağdırdı. Eyüplü Uğur Demirok, maddeler nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK - Eyüpspor maçında gergin anlar yaşandı.
İSMET TAŞDEMİR'E KIRMIZI KART
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç oldukça sert geçerken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın 44. dakikasında yaşanan bir poziyonda faul itirazında bulunması sonrasında hakem Gürcan Hasova tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
UĞUR DEMİROK HASTANEYE KALDIRILDI
Bu olayın ardından tribünlerden sahaya yabancı maddeler yağdı ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ayağından, yedek futbolcu Uğur Demirok ise yüzünden yaralandı. Uğur saha içindeki tedavisinin ardından ayağa kalkarak tribünlere sert tepki gösterdi. Güçlükle sakinleştirilen tecrübeli stoper daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BAŞKANLAR SAHAYA İNDİ
Bu arada Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'nin kalesinde' şaşırtan sonuç
- 2 yıl önce ekildi, ilk hasadı başladı!
- 24 saatte fikri değişti!
- Çok sayıda yaralı var!
- Emeklinin bayram ikramiyesinde merak edilenler...
- Erdoğan'dan 'şarap' onayı
- Kıyamet Oteli: Yapımı 37 yıldır sürüyor!
- 'Bıktım, midem bulanıyor artık...'
- Türkiye'de ilaç krizi giderek büyüyor...
- 'Dikkat eksikliği sayesinde ayakta kaldılar...'