Eyüpspor, Gianni ile 3 puana ulaştı

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 22:10
Eyüpspor, Gianni ile 3 puana ulaştı
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Trendyol 1. Lig'in 22. hafta maçında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Eyüpspor 1-0 kazandı. 

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Gianni Bruno kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, puanını 52 yaparak liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Eyüpspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.


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