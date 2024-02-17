Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Paris Saint-Germain'den ayılması gündemde olan dünya yıldızı Kylian Mbappe ilgili bir paylaşım yaptı.
PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe için Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan olay bir paylaşım geldi.
İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu.
Göz Atın
We're waiting for you @KMbappe ?? pic.twitter.com/IfXZKDRuHI— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) February 16, 2024
MBAPPE'NİN PERFORMANSI
Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İzmir için yeni anket sonuçları
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Tesla'nın hayali gerçek mi oluyor?
- Fuhuş yapan öğrenci AIDS’li çıktı
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- Kızılcık Şerbeti Apo'nun akıbeti belli oldu
- Haluk Levent'in ardından bir isme daha 'Hatay' teklifi
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!