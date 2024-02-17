Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Paris Saint-Germain'den ayılması gündemde olan dünya yıldızı Kylian Mbappe ilgili bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:12
Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'
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PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe için Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan olay bir paylaşım geldi.

İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu.

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MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.


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