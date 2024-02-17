Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:12

Güncelleme: 17.02.2024 - 09:12

PSG'den ayrılması gündemde olan Kylian Mbappe için Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'dan olay bir paylaşım geldi.

İstanbul temsilcisi, sosyal medya hesabından "Seni bekliyoruz Mbappe" paylaşımında bulundu.

MBAPPE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon PSG ile 30 resmi maça çıkan Kylian Mbappe, söz konusu müsabakalarda 31 gol attı. Fransız yıldız bunun yanında 7 kez de asist performansı sergiledi.