1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'de, Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar belli oldu. Play-off turundaki eşleşmeler de belirlendi.
Spor Toto 1. Lig'de oynanan maçların ardından Süper Lig play-off eşleşmeleri belli oldu.
Eyüpspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Eyüpspor'un gollerini 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Jesse Sekidika kaydetti. Eyüpspor, sezonu 6. sırada bitirdi.
BB Erzurumspor, Denizlispor'a deplasmanda 4-0 yenildi. Denizlispor'un gollerini 19. dakikada Oğuz Yılmaz, 25. dakikada Gökhan Süzen, 42. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+3. dakikada Okan Derici kaydetti. BB Erzurumspor, bu sonuçla sezonu 5. sırada bitirdi.
İstanbulspor ise Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından play-off eşleşmeleri şu şekilde:
Bandırmaspor - Eyüpspor
İstanbulspor - BB Erzurumspor
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