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1 numaralı hedef olarak belirlendi: Anderson Talisca'ya sürpriz talip!

1 numaralı hedef olarak belirlendi: Anderson Talisca'ya sürpriz talip!

21.06.2025 19:12:00
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Cumhuriyet Spor
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1 numaralı hedef olarak belirlendi: Anderson Talisca'ya sürpriz talip!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'ya Flamengo'nun talip olduğu ve görüşmelere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Talisca'ya ülkesinden talip çıktı.

Jorge Nicola'nın haberine göre Flamengo, Gerson'un Zenit'e transfer olması halinde takımdaki teknik eksikliği gidermek için Anderson Talisca ile görüşmelere başladı.

Talisca ülkesinde Bahia forması giymek istese de transfere kapalı değil. Flamengo'nun Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alması nedeniyle transfer görüşmeleri şimdilik yavaş ilerliyor.

Brezilya ekibinde maaşları yüksek olan Everton ve Michael ile de yolların ayrılması bekleniyor. Transferde yaşanacak durumlara göre Talisca ile görüşmeler yoğunlaşacak ya da duracak.

Flamengo'nun yanı sıra Corinthians da Talisca ile ilgilendi ancak resmi görüşme gerçekleştirmedi. 

Fenerbahçe'de 23 maça çıkan Anderson Talisca 12 gol atarken 2 asist yaptı.


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