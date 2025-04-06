Anderson Talisca'dan Alex de Souza sözleri: '10 yıl sonra...'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 22:21

Güncelleme: 06.04.2025 - 22:21

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trabzonspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından röportajda konuştu.

Mücadelede 3 gol atan ve Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Talisca, "Buraya geldiğim ilk günden beri hep saygı duydum. İki ay oldu, çok mutluyum. Bu deva kulübü temsil etmek çok büyük mutluluk. Takım olarak performanstan çok mutluyum. Sürece inandım ve güvendim. Daha yukarıya gitmek için her şeyi yaptım, mutluyum. Hocamıza ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

"ALEX ÇOK BÜYÜK! BANA MESAJ ATTI"

Attığı golü değerlendiren Talisca, "Aslında birkaç maçtır bu golü deniyordum çünkü tek vuruşta gol atma kalitemin olduğunu biliyordum. Bugün de güzel bir gol oldu. Aslında kariyerimde pekçok benzer güzel gol var ama bu da en iyilerinden birisi" ifadelerini kullandı.

Attığı golden sonra, Alex'in gol müziğinin çalmasıyla ilgili olarak Talisca, "Aslında gol attığımda çalan müziğe dikkat etmedim. Alex çok büyük bir isim, 10 yıl sonra onun attığı golde çalan müziğin çalması çok büyük mutluluk. O da Brezilyalı, büyük izler bıraktı. Geldiğimde whatsapp'tan mesaj attı, umarım ben de aynı izleri bırakırım" cevabını verdi.

"SEZON SONUNDA GÜLEN BİZ OLACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soruya Brezilyalı oyuncu, "Biz sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim de, onların da zor maçları var. İyi şekilde devam etmeliyiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hem Fenerbahçe'nin hem Fenerbahçe takımının gücünü göstermek istiyoruz. Eminim ki sezon sonunda gülen biz olacağız" cevabını verdi.

Anderson Talisca, "Rakibimize karşı bir kupa maçı oynadık ve maalesef kaybettik. Bazen olumsuz etkiler çıkabilir ama takım olarak ligde devam etme isteğimizi gösterdik. Taraftarlarımız da bize büyük destek oldular. Zor olacaktı ama biz de hazırdık, böyle büyük bir maçı oynamaya.... Şampiyonluğa odaklı olduğumuzu göstermeliydik, gösterdik" sözleriyle konuşmasını noktaladı.