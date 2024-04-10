Çağlar Söyüncü'den Olympiakos açıklaması
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Olympiakos maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, Konferans Ligi'nde oynanacak Olympiakos maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Çağlar Söyüncü, "Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı Kutlu olsun. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Zor bir maç olacak ama biz her zaman rakibe göre değil kendi futbolumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz. Çift ayaklı maçlar olduğunun da bilincindeyiz" dedi.
Deneyimli oyuncu son olarak, "Zorluklara alışığız, zorluk çekmeyeceğiz. Rakibimize de saygı duyuyoruz. Biz de iyi bir takımız, yarın da istediklerimizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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