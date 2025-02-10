10 kişi kalan Barcelona, Sevilla'yı devirdi!
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.
LaLiga'nın 23. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona deplasmanda Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 7. dakikada Robert Lewandowski, 46. dakikada Fermin Lopez, 55. dakikada Raphinha ve 89. dakikada Eric Garcia kaydetti.
BARCELONA 10 KİŞİ KALDI
Sevilla'nın tek golünü 8. dakikada Ruben Vargas kaydederken, Barcelona'da Fermin Lopez 62. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid ve Atletico Madrid'in berabere kaldığı haftada fırsatı kaçırmadı ve 48 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Sevilla ise 28 puanla 13. sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona evinde Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Sevilla deplasmanda Real Valladolid ile karşılaşacak.
LA LİGA'DA PUAN DURUMU
1- Real Madrid (50)
2- Atletico Madrid (49)
3- Barcelona (48)
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