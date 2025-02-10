Mauro Icardi'den Galatasaray-Adana Demirspor paylaşımı: 'Deja Vu'
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Galatasaray - Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında paylaşım yaptı.
Geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe takımının sahadan çekilmesini hatırlatan Icardi, "Deja Vu" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe, TFF kararlarına karşı tepki göstererek sahaya U19 takımıyla çıkmıştı.
Maçın ilk dakikasında Mauro Icardi, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü atmıştı ve daha sonra Fenerbahçe takımı sahadan çekilmişti.
Daha sonra TFF'nin aldığı karara göre Fenerbahçe hükmen mağlup sayılmış ve Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray olmuştu.
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