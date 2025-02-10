MHK'den Galatasaray-Adana Demirspor maçı açıklaması!

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:23

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:23

Süper Lig'deki yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu bir soruya yanıt verdi.

Ferhat Gündoğdu, Beyaz TV'nin, "Maçtan sonra Danimarkalı VAR hakemi Jakob Alexander Sundberg ile konuştunuz mu?" sorusu üzerine açıklama yaptı.

MHK Başkanı, whatsapp'tan yaptığı yazılı açıklamada, "Maçlar bitince VAR kayıtlarını dinliyorum. Salı sabahı dinleyeceğim. Her Salı Riva'ya geliyorum ve maç notlarımı inceliyorum" ifadelerini kullandı.