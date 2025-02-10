Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Adana Demirspor maçı açıklaması: 'Neden sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz?'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:38

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:38

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Adana Demirspor maçının yarıda kalmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, eski hakem Ahmet Çakar'ın, "Fenerbahçe'de kontratlarda oynamalar yapılmıştır, Mourinho gibi..." sözleri üzerine Acun Ilıcalı, "Jose Mourinho'nun kontratı ile ilgili usulsüz bir durum yok. Bizde çift kontrat diye bir şey olmaz" açıklamasını yaptı.

"BÖYLE ŞEYLER OLSUN İSTEMİYORUZ"

Acun Ilıcalı, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray-Adana Demirspor maçını o anda izlemiyordum. Bizim maçımız bitmişti. Sonra dahil oldum konuya, pozisyonları izledik, yorumları takip ettik. Üzücü bir akşam. Böyle şeyler olsun istemiyoruz. Biz hep ayrıcalık değil adalet istiyoruz diyoruz. Haksızlık olduğu zaman da tepkimizi göstereceğiz" dedi.

"Olaya neden dahil oldunuz?" şeklindeki soruya yanıt veren Acun Ilıcalı, "Galatasaray'dan bize suçlama olmadı mı? Metin Bey saldırmadı mı mesela maçtan sonra? Saldırı zaten oluyor da... Bugün biz VAR hakemini suçluyoruz, kabul. Orta hakemi suçluyoruz, kabul. Niye kendini yere atan, hakemi kandırmaya çalışan, futbol içerisinde sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz?" ifadelerini kulllandı.

Acun Ilıcalı ayrıca Dries Mertens ile ilgili olarak, "Bugün VAR hakemi suçluyoruz, kabul. Orta hakemi suçluyoruz, kabul. Peki niye kendini yere atarak futbol içinde sahtekarlık yapan oyuncuyu suçlamıyoruz? Bizim futbolcumuz Dzeko kafa yedi. Kendini yere atmayı bırak, adam gibi durdu" dedi.

ARDA KARDEŞLER TEPKİSİ

Galatasaray'ın derbi maçlarına Arda Kardeşler'in atanmasına tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Bizim futbolcu kafayı yedi, kendini yere atmayı bırak devam etti, yüzü kanayınca oradan sonra VAR müdahale etti. Rakip kırmızı yedi. Kafayı yemesine rağmen adam gibi duran bir kaptanımız vardı, Dzeko. Bakış açımızı anlatıyorum, VAR hakemine öyle yapmazlar, oynatmazlar falan diyorsunuz. Geçen sene ligin en kritik maçı Galatasaray - Fenerbahçe maçında Torreira kendini yere atıyor, bizim oyuncumuz ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Aynı bu tip hareket değil mi! Bu hatayı yapan oradaki hakem kardeşimiz (Editör Notu: Arda Kardeşler), Galatasaray'ın ilk iç saha derbisinde tekrar sahadaydı zaten. Hakemi uzaya yollarlar, Avrupa'da şöyle yaparlar falan diyorsun. Türkiye'de ne yapıyorlar biliyor musun, en fahiş hatayı yapan, Fred'in golünü iptal eden, 4'e 5'e gidecek maçı engelleyen hakem Arda Kardeşler, Galatasaray'ın ilk iç saha derbisine verildi" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE SUÇLAMASI AKILALMAZ!"

Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "Birincisi maçtaki infial, bir VAR hatası üzerine değil. Hatanın fahişliği üzerine bir infial oldu. En önemli konu, üzülerek söylüyorum, Galatasaraylı futbolcunun tamamen hakemi aldatmaya yönelik kendini atması. Bunun devamında VAR hakemi, hata yaptı, yabancı hakeme ihale ediyoruz. Asıl sebep ne, bir futbolcu kendini yere attı ve o stadyumda her zaman olduğu gibi, maalesef yine kararlar tek yanlı çıktı, orta hakem daha önce tehdite uğraşmış bir hakem 'Burada maç yönetemezsin' dendi, o hakem ne yaptı, penaltıyı verdi. Bir kere Galatasaray yöneticisinin, Galatasaray'daki herhangi birisinin Fenerbahçe ile ilgili operasyonun bir parçasıymış gibi konuşması akıllar alacak bir şey değil. Sahanızda oyuncunuz kendini yere attı, karşı takım çıldırdı. Oyuncu bıraktı, gitti. Biz bunu neredesindeyiz ya! Biz niye suçlanıyoruz Galatasaray tarafından" dedi.

"4-5 KIRMIZI KART VERİLMEDİ"

Galatasaray'ın iç saha maçlarında hakemlerin baskı altında kaldığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Kulüp olarak adalet istiyoruz diyoruz. Orta hakemlerin, Galatasaray'ın stadında ne derece fahiş hatalar yapabildikleri, bir kez daha görülmüştür. Orta hakemlerin baskı altında olduklarının delilleri vardır. Galatasaraylı futbolcular, belli şekilde genç orta hakemleri tehdit ederek, baskı uygulayarak, elimizde somut deliller var, orta hakemler etkilenmiştir. Orta hakemler, büyük hatalarla maçların sonucuna etkilemeye devam etmektedir. Bu stadyumda verilmesi gereken 5 tane kırmızı kart verilmedi. Bu kırmızı kartlar verilmedi, Türk hakemleri baskı altında, işte en son çaresizlikten bu penaltıyı vermek zorunda kaldı. Bu tiyatronun bir parçası oldu. Şu anda Galatasaray stadında hakem baskı altında kalıyor, 4-5 kırmızı verilmedi diyorum. Davinson'un Beşiktaş maçının ilk yarısında 3-4 sarı kartı yok muydu? Immobile son adamdı, indirilmedi mi? Galatasaray'ın en az 4-5 kırmızı kartı verilmedi. Sanchez'in her maçta var. Eyüp maçındaki yüzde iki yüz!" şeklinde konuştu.

"YABANCI VAR İLE ŞAMPİYONLUK KAYBETİK"

Yabancı VAR ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Bugün bence pozitif düşünmemiz gereken, gelecekle ilgili bu işi nasıl düzeltirizi konuşmalıyız. Yabancı VAR'ın hata yapmayacağı iddiasında bulunmadık. Galatasaray açıkladı, ilk onlar istedi, biz de destek verdik. Futbol hatalar oyunudur. Yabancı VAR yüzünden belki şampiyonluk kaybettik ama art niyet aramıyoruz. Yabancı VAR'ı tüm kulüpler destekledi, bir hata üzerinden yabancı VAR'ı karalamak kolay değil. Orta sahada bir katliam olmuştur, baskı altında kalan hakem kardeşimiz fahiş bir hata yapmıştır. Bu hata sonrasında rakip çıldırmıştır. Asıl suçlu kendini yere atan, futbolun etik değerlerini hiçe sayan bir futbolcu vardır" dedi.

"YABANCI HAKEM PROBLEMİ AZALTIR"

"Yabancı hakem rüşvet alamaz mı?" sorusuna yanıt veren Acun Ilıcalı, "Hakemlik müessesini kaldıralım o zaman. Olayı nereye götürmek istiyorsunuz, anlamadım. Hakem olmak zorunda, yabancı hakem şike yapacak falan gündemimize almamız gereken bir iddia değil. Yerli hakemlere mi güveniyorsunuz! Çözüm belli, tartışmaya gerek yok. Yabancı hakemin hatasının art niyetini araştırmıyoruz, sorgulamıyoruz. Allah'a şükür, yabancı hakem hata yapabilir. Her hakem hata yapabilir. Biz hakem hatasıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendik, gidemedik. Mutlaka ama mutlaka sahada yabancı hakem istiyoruz. Bunun altında insan hatası olacak. Hatanın da bir dağılımı olur. Bizim aleyhimize olur, herkesin hatasına olur, kabul" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın, "Yabancı hakem geldiği zaman problemler azalacak mı?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde bin" dedi.

MAURO ICARDI'NİN PAYLAŞIMLARINA YTEPKİ

Mauro Icardi'nin, "Deja Vu" paylaşımın hatırlatılması üzerine Acun Ilıcalı, "Mauro Icardi'nin başkanımız ve teknik direktörümüzle ilgili paylaşımlarını ayıplıyorum ve kınıyorum. Galatasaray Kulübü'ne de bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Futbolcu başkanla hiçbir zaman muhatap olmaz, rakip başkana saygısızlık yapmaz. Bizim futbolcularımız böyle şeyler yapmıyorlar. Bunu kınıyoruz. Bizim futbolcularımız bunu yapmaz. Türk kültüründe, örf ve adedinde bu yoktur, çirkin şeylerdir. Bir futbolcu, teknik adam haksızlığa uğradıysa, bunu söyleyebilir, isyan edebilir. Jose Mourinho ile konunun ne alakası var? Bir futbolcu, başkanımızla direkt olarak muhatap olamaz. Galatasaray'dan uyarı beklerdik ama gelmedi. Biz de kendi futbolcumuza 'Dur, yapma' diyemiyoruz. Icardi ile ilgili çok mizah görüyorum, böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Keşke böyle bel altı vurmalar olmasa. İnsanlar, birbirleriyle böyle muhatap olmasa..." ifadelerini kullandı.