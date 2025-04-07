Beşiktaş'a Ansu Fati müjdesi: Kararını değiştirdi!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 13:14

Güncelleme: 07.04.2025 - 13:14

Ansu Fati, altyapısından yetiştiği Barcelona'ya sezon sonunda veda edebilir.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'la birlikte Avrupa'da birçok takımın gündemine gelen genç futbolcu, Katalan ekibinden ayrılmak istememiş ve Barcelona'da kalmıştı.

Ancak Barcelona'da süre bulmakta zorlanan Fati, yaz transfer dönemi için kararını değiştirdi.

NTV Spor'un Mundo Deportivo'dan aktardığı haberde; Ansu Fati'nin kendisine inanan bir kulüp ve teknik direktörle çalışmak istediği, takımdan ayrılmayı kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'le yaptığı görüşmenin ardından alacağı sürelerin artacağına inandığı için takımda kalma kararı alan Fati'nin az süre bulması nedeniyle ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın ilgisine dikkat çekilirken, "Birçok kulüp ara transferde Ansu Fati'ye takım değiştirmek isteyip istemeyeceğini sordu. Ajax, Borussia Dortmund, teknik direktör değişimi olan Porto ve Solskjaer'in ısrarlı olduğu Beşiktaş, Barcelona'nın 10 numarasını ikna etmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi.

Ansu Fati'ye kulüplerin yeniden ilgi gösterdiği ve genç futbolcunun da ayrılığa olumlu baktığı aktarıldı. Fati'nin tek isteğinin forma giymek ve kendisine inanan bir teknik direktörün takımında oynamak olduğu vurgulandı.

Sevilla'nın altyapısından Barcelona'nın altyapısında 2012'de transfer olan ve 2020'de A takıma çıkan Ansu Fati, geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da kiralık olarak geçirdi. Fati bu sezon Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve İspanya Kral Kupası'nda toplam 8 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.