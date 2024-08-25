10 kişi kalan Feyenoord deplasmanda puanı kurtardı!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:56

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:56

Hollanda Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord, Sparta Rotterdam deplasmanına konuk oldu. Het Kasteel'deki maç 1-1 sona erdi.

Sparta Rotterdam, 34. dakikada Camiel Neghli ile öne geçti. Feyenoord, bu gole 60. dakikada Quentin Timbert ile cevap verdi.

FEYENOORD 10 KİŞİ KALDI

Feyenoord'da Ramiz Zerrouki, 61. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Feyenoord 5, Sparta Rotterdam 3 puana yükseldi.

Feyenoord, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sparta Rotterdam, Willem II deplasmanına gidecek.