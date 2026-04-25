10 kişi kalan PSG'den rahat galibiyet!

25.04.2026 22:14:00
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Angers'yi 3-0 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers, sahasında PSG'yi konuk etti.

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi PSG, 3-0'lık skorla kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren goller 8. dakikada Kang-In Lee, 39. dakikada Senny Mayulu ve 52. dakikada Lucas Beraldo'dan geldi.

PSG 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekipte Gonçalo Ramos, 74. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Angers'nin galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, 34 puanla 13. sırada yer aldı. PSG ise puanını 69'a yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Gelecek hafta PSG evinde Lorient ile, Angers ise deplasmanda AJ Auxerre ile karşı karşıya gelecek.

