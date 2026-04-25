İngiltere FA Cup'ta ilk finalist Manchester City!

25.04.2026 21:38:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde karşılaştığı Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.

Southampton, 79. dakikada Finn Azaz'ın golüyle öne geçti.

Manchester City, 83. dakikada Jeremy Doku ve 87. dakikada Nico ile galibiyete ulaştı.

İLK FİNALİST BELLİ OLDU

Bir alt lig takımı olan Southampton sürprize çok yaklaşsa da son bölümde direnemedi.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Southamptonlı Cyle Larin, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Manchester City, bu sonuçla birlikte adını finale yazdırdı. City'nin rakibi Chelsea - Leeds United eşleşmesinin kazananı olacak.

