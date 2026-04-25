Cumhuriyet Gazetesi Logo
Juan Santos Süper Lig tarihine geçti: Göztepe üç puanı 2 golle aldı!

25.04.2026 22:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Juan Santos Süper Lig tarihine geçti: Göztepe üç puanı 2 golle aldı!

Göztepe, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe, 15. saniyede Juan Santos'un golüyle öne geçti. Juan, bu sezon Süper Lig'de atılan en hızlı golü kaydetti.

İzmir ekibinde Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

3 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ

Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile puanını eşitledi.

Arka arkaya 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 2 puana indi.

SIRADAKİ RAKİPLERİ

Göztepe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #göztepe #süper lig #antalyaspor

İlgili Haberler

İngiltere FA Cup'ta ilk finalist Manchester City!
İngiltere FA Cup'ta ilk finalist Manchester City! Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde karşılaştığı Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Roma deplasmanda güldü: 3 maçlık seri yakaladı!
Roma deplasmanda güldü: 3 maçlık seri yakaladı! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 2-0 mağlup etti.
Arsenal'a tek gol yetti: İki maçlık hasretine son verdi!
Arsenal'a tek gol yetti: İki maçlık hasretine son verdi! Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.