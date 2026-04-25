Juan Santos Süper Lig tarihine geçti: Göztepe üç puanı 2 golle aldı!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0'lık skorla kazandı.
Göztepe, 15. saniyede Juan Santos'un golüyle öne geçti. Juan, bu sezon Süper Lig'de atılan en hızlı golü kaydetti.
İzmir ekibinde Arda Okan Kurtulan, 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
3 MAÇLIK HASRETİNE SON VERDİ
Süper Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti ve 5. sıradaki Başakşehir ile puanını eşitledi.
Arka arkaya 3. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 28 puanla 15. sırada kaldı ve küme düşme hattıyla arasındaki fark 2 puana indi.
SIRADAKİ RAKİPLERİ
Göztepe, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.