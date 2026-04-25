Roma deplasmanda güldü: 3 maçlık seri yakaladı!

25.04.2026 21:44:00
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Bologna ile Roma karşı karşıya geldi. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Roma 2-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Donyell Malen ve 45+1. dakikada Neil El Aynaoui attı. Her iki oyuncu da gollerde birbirlerine asist yaptı.

SON 3 MAÇTA YENİLGİSİZ

Son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Roma, 61 puanla ilk 4 iddiasını son 4 haftaya taşıdı. Bologna ise üst üste ikinci yenilgisini alıp 48 puanda kaldı ve Avrupa kupaları şansını mucizelere bıraktı.

Roma, gelecek hafta Fiorentina'yı ağırlayacak. Bologna ise Cagliari'yi sahasında konuk edecek.

İlgili Haberler

İngiltere FA Cup'ta ilk finalist Manchester City! Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde karşılaştığı Southampton'ı 2-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu.
Arsenal'a tek gol yetti: İki maçlık hasretine son verdi! Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji kendi evinde kazandı! Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında kendi evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 78-76 mağlup etti.