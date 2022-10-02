Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas 3 maçtır boş geçmiyor!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, son üç karşılaşmada gol bulmayı başardı.
Eylül ayında performansı tavan yapan Anastasios Bakasetas, Kayserispor'u da boş geçmedi.
Trabzonspor'un yıldız 10 numarası Anastasios Bakasetas, 78. dakikada kazanılan penaltıyı çok sert bir vuruşla gole çevirdi. Bakasetas, ligdeki son 3 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynanan her iki karşılaşmada birer asiste imza atmıştı. Özellikle Kayserispor maçlarında şov yapan Bakasetas, Sarı-Kırmızılı rakibe karşı 5. kez gol sevinci yaşadı. Fanatik'in aktardığına göre Kayserispor, Bakasetas'ın Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takım.
“GEÇEN SENENİN RÖVANŞI OLDU”
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Bakasetas, "Gayet iyi oynadık. İlk yarıda 5 pozisyonumuz vardı ve Kayserispor'un önde olması adil değildi. Soyunma odasında neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Çok kaliteli bir takımız ve konsantre olduğumuzda bizim bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok. Çok önemli galibiyetti ve geçen seneki kupa maçının da rövanşı oldu. Çok mutluyuz" dedi. Penaltılardaki başarısıyla ilgili konuşan Yunan yıldız, "Geçen sezon kaçırdığım anlar oldu ama takım bana güvendi. Bu da özgüven veriyor" açıklamasını yaptı.
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