Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR: "Trabzonspor, öldü öldü dirildi. Kaybetselerdi Abdullah Avcı dahil herkes tartışılır hale gelecekti ki Trabzonspor kazandı. Uğurcan'daki düşüş devam ediyor. Ayağındaki topu Kayserilinin önüne bıraktı, o da vurdu gol oldu. Daha sonraki dakikalar gerek Trezeguet, gerekse Gomez ile çok fazla pozisyon harcandı. Maç tam sıkışmıştı ki son çeyrekte Ümit Öztürk'ün kritik kararı vardı. Yıllar önce yönettiği Trabzonspor- G.Saray maçının bedelini ödercesine bir penaltı verdi ki garip. VAR çağırdı, niye çağırdı belli değil. Bir ikili mücadele, Onur ile rakibi didişiyor, Onur'un kolu Trabzonsporlu oyuncunun suratına geliyor. Böyle bir penaltı olmaz, olamaz. Hatta bu pozisyon öncesinde Trezeguet'in rakibine art arda birkaç faulü de var. Üstelik böylesine bir pozisyon için VAR müdahalesi olmaz." (SABAH)