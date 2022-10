Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı!

CEMAL ERSEN: "Trabzonspor’un eksiği yok mu, çok. Doksan dakikalık tabloya bakınca elbette kazanmak önemli. Fakat her maçı böyle çevirmek zor. Bu bir oyun planı mı? Üç puanı hanesine yazdırdığı için gözardı edemeyiz hocanın mantığını. Forvet hattında bu kadar derin değişikliklerin sıkıntı yaratacağı kesindi. Herkes Gomez’den fazlasını bekliyor. Ama o, gol atmanın dışında skora verdiği katkı ile değer kazanacaktır. Zaman her derdin ilacı. Son Gaziantep sınavını anımsayın. Gidip gelen bir maçtı. Dün de öyle oldu. Trabzonspor’un artık bir oyun kimliği bulması gerekiyor. Şampiyonluğa koşan bir ekibin zorlu fikstür ve Avrupa kulvarında aldığı her yol kazanç hanesine yazılacaktır." (MİLLİYET)