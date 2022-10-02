Spor yazarları Kayserispor - Trabzonspor maçını yorumladı!
ERMAN TOROĞLU: "Hakemin de kafası karışık. 4 yıl önce idare ettiği G.Saray-Trabzon maçında Trabzon lehine penaltı vermiyor. VAR çağırıyor ama yine ısrar ediyor. O günden beri Trabzon'un kara listesinde, bu maçta barışıyorlar! Bu tarz cümleleri yazmam artık sıradan ve olağan. Avcı bakıyor ki pabuç pahalı hücumcuları artırıyor. Trabzonlu oyuncular da bu işin şakası yok diyip gaza basıyorlar. Teknik ve taktik değil giren oyuncuların hırsı maçı aldırıyor. Zaten bunun en canlı misali de Trabzon'un ikinci golünden sonra kulübenin sevinci... Neredeyse herkes sahanın ortasına geldi." (FOTOMAÇ)
AHMET ÇAKAR: "Trabzonspor, öldü öldü dirildi. Kaybetselerdi Abdullah Avcı dahil herkes tartışılır hale gelecekti ki Trabzonspor kazandı. Uğurcan'daki düşüş devam ediyor. Ayağındaki topu Kayserilinin önüne bıraktı, o da vurdu gol oldu. Daha sonraki dakikalar gerek Trezeguet, gerekse Gomez ile çok fazla pozisyon harcandı. Maç tam sıkışmıştı ki son çeyrekte Ümit Öztürk'ün kritik kararı vardı. Yıllar önce yönettiği Trabzonspor- G.Saray maçının bedelini ödercesine bir penaltı verdi ki garip. VAR çağırdı, niye çağırdı belli değil. Bir ikili mücadele, Onur ile rakibi didişiyor, Onur'un kolu Trabzonsporlu oyuncunun suratına geliyor. Böyle bir penaltı olmaz, olamaz. Hatta bu pozisyon öncesinde Trezeguet'in rakibine art arda birkaç faulü de var. Üstelik böylesine bir pozisyon için VAR müdahalesi olmaz." (SABAH)
CEMAL ERSEN: "Trabzonspor’un eksiği yok mu, çok. Doksan dakikalık tabloya bakınca elbette kazanmak önemli. Fakat her maçı böyle çevirmek zor. Bu bir oyun planı mı? Üç puanı hanesine yazdırdığı için gözardı edemeyiz hocanın mantığını. Forvet hattında bu kadar derin değişikliklerin sıkıntı yaratacağı kesindi. Herkes Gomez’den fazlasını bekliyor. Ama o, gol atmanın dışında skora verdiği katkı ile değer kazanacaktır. Zaman her derdin ilacı. Son Gaziantep sınavını anımsayın. Gidip gelen bir maçtı. Dün de öyle oldu. Trabzonspor’un artık bir oyun kimliği bulması gerekiyor. Şampiyonluğa koşan bir ekibin zorlu fikstür ve Avrupa kulvarında aldığı her yol kazanç hanesine yazılacaktır." (MİLLİYET)
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Maxi Gomez, müthiş oyun zekası ile galibiyette başrol oynadı. Umut Bozok, her maç gol atacak potansiyele sahip bir santrfor. Gol vuruşlarını Burak Yılmaz'a benzetiyorum. Abdullah Avcı; bundan sonraki maçlarda çift forvete dönüp, Maxi Gomez-Umut Bozok yaparsa daha tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor izleriz. Maxi Gomez, Umut Bozok'a attırdığı golde bencillik yapmayarak, vurmak yerine pası tercih etti. Bu tercih Trabzonspor'a 3 puanı getirdi." (FOTOMAÇ)
İSKENDER GÜNEN: "Abdülkadir yetenekli futbolcu ama nedense oynadığı maçlarda beklentileri karşılayan bir oyun ortaya koyamıyor. İkinci yarıda yapılan değişikliklerden sonra rakibin yaptığı hatalardan kaynaklı goller ortaya çıktı. Önce Onur'un ceza alanında yaptığı hatadan gelen penaltı golü sonra ise sol bek Carole'ün büyük hatası nedeniyle gelen ikinci gol... Alınan 3 puan, 10 maçlık süreci göz önünde bulundurduğunuzda büyük önem taşıyor. Fakat bu maçta da gördük ki Trabzonspor, final pası ve son vuruşlardaki beceri yetersizliğini göz önünde bulundurmalı."(SABAH)
AKSAL YAVUZ: "Bakasetas’ın penaltı golü serum gibi zamanında geldi. Umut’un galibiyet golünün biz yapımcısı Gomez’di diyelim, siz senaristi deyin… Trabzonspor’un bir topu direkte patladı ancak maçın en büyük kırılma anı dakika 90’da Emrah’ın direkten dönen topuydu. Bordo-mavililerin oyun bütünlüğü anlamında eksikleri var; çıkarken kaptırılan toplar büyük problem, tıpkı adam ve alan savunmasında hata üstüne hata yapan, saç ve baş yolduran defans gibi. Topa sahip olmaları iyi hoş da rakipten top kapmakta aynı oranda etkili, başarılı değiller. Bunları gidermek için de zamana ihtiyaçları var. Önemli olan böyle durumlarda kazanarak, zamanı iyi kullanarak, her hafta üstüne koyarak, daha iyi oynayarak devam etmek. Trabzonspor da bunu yapıyor. Anlayacağınız, Avcı’nın takımı kötü başladığı maçı iyi bitirip yoluna devam ediyor…" (MİLLİYET)
YUNUS EMRE SEL: "Zira en az 5 pozisyonu gole çeviremeyen bir takım vardı sahada. Şansızlık değil, biraz son pas tercihi hatası, biraz da bitiricilikteki eksiklik. Risk almak gerekiyorsa bu maçta almak gerekiyordu ve kulübe de bunu yaptı. 4 oyuncu değişikliği sonrası maç bir anda tam anlamıyla Trabzonspor'un lehine döndü. Gelen galibiyet, adeta can suyu gibi oldu bordo-mavililere. Ancak maçta öyle bir isim vardı ki, "Golcüler bencil olur" klişesine adeta vole vururcasına uzaklaştırdı ve bir forvetten beklenmeyecek şekilde takımının aldığı galibiyete gol olarak değil, yaptığı asistle değil, takım ruhuyla damga vurdu." (FOTOMAÇ)
Video Haberler
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
- 4'üncü geleneksel salçalı köfte ve gastronomi festivali
- Çöp evden kaçıp veteriner kliniğine sığındı
- Bisikletle tanişti, bisikletle evlendiler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
En Çok Okunan Haberler
-
- İran Türkiye'ye gazı kesiyor
- Cinayetin sebebi belli oldu
- İmamoğlu'ndan adaylık yanıtı
- Ölü sayısı dehşet boyutlarda
- Sokakta vurulan MHP'li yönetici hayatını kaybetti
- 'Yalanlarınla milli güvenlik sorunu haline geldin'
- AKP, EYT ile emekli olacak kişi sayısını açıkladı
- 'Yok oluşumuzun hızı yükselecek'
- 'Cesaretin ve yüreğin varsa...'
- Şiddetin boyutlarını anlattı...