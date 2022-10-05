Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Umut Bozok planı!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:18

Transferin son günlerinde kadroya katılan Umut Bozok, Trabzonspor'a kısa sürede adapte oldu. Bozok, az süre almasına rağmen gol katkısıyla fark oluşturdu. Bozok, bir başka yeni transfer Maxi Gomez ile de uyumlu bir görüntü çiziyor.

TRABZON'UN LEWANDOWSKI'Sİ

Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde de 2 maçta forma giyen 26 yaşındaki forvet, bu maçların sadece 2'sine 11'de başladı, diğerlerinde sonradan oyuna dahil oldu. Toplam 266 dakika sahada kalan Umut, 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Üstelik de bunu 6 isabetli şutta yaptı. Attığı şutların yüzde 50'sini gole çeviren Süper Lig'in son gol kralı dikkati çeken bir yüzdeye ulaşmış oldu.

GOMEZ İLE UYUMLU GÖRÜNDÜ

Fanatik’in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, bundan sonraki süreçte pek çok karşılaşmada Umut Bozok ve Maxi Gomez'i birlikte görevlendirmeyi düşünüyor. Golcü futbolcunun, Monaco maçında 11'de başlama ihtimali uzak görünse de mücadelenin ikinci yarısında mutlaka süre alması bekleniyor.