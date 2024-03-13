Leandro Trossard tarihe geçti: Arsenal, Porto'yu penaltılarda devirdi!
Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Porto'yu penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile Porto karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşıdı.
Uzatma bölümünün de 1-0 sona ermesinin ardından penaltılara giden karşılaşmada gülen taraf Arsenal oldu.
Leandro Trossard (sağda)
İngiliz ekibi, penaltılarda rakibini 4-2 yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.
TROSSARD TARİHE GEÇTİ
Arsenal'de Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu (Alexis Sanchez ve Bukayo Saka ile birlikte).
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