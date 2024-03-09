Arsenal, dev maç öncesi hata yapmadı!

Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 23:34
Arsenal, dev maç öncesi hata yapmadı!
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Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, sahasında Brentford ile karşılaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 19. dakikada Declan Rice ve 86. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Brentford'un tek golünü 45+4. dakikada Yoane Wissa attı.

Arsenal ligde üst üste 8. galibiyetini aldı. Brentford ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Arteta'nın öğrencileri, Liverpool-Manchester City maçı öncesi hata yapmadı. Arsenal maç fazlasıyla Liverpool'un 1, City'nin ise 2 puan önünde 64 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Brentford ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Chelsea ile oynayacak. Brentford ise Burnley'e konuk olacak.


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