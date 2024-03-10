Liverpool-Manchester City maçında kazanan Arsenal oldu

Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 21:34
Liverpool-Manchester City maçında kazanan Arsenal oldu
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.

Anfield Stadı'nda oynanan 28. hafta maçında Liverpool, Manchester City'yi ağırladı.

Konuk ekip, 23. dakikada John Stones'un attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister'ın penaltıdan kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

ARSENAL LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla Liverpool 64, Manchester City ise 63 puana çıktı. 

Arsenal, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği 28. hafta sonunda averajla liderliğe yükseldi.


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