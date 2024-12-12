100. yıla özel karar: 2030 Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı!
FIFA, 2030 ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.
2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın çevrimiçi gerçekleştirilen olağanüstü kongresine, başkan Gianni Infantino ile üye federasyonların temsilcileri katıldı.
Gianni Infantino, kongrede 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.
100. YILA ÖZEL KARAR
Ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla 2030 Dünya Kupası'ndaki 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacağı kaydedildi.
Etiketler: #2030 Dünya Kupası #FIFA #Dünya Kupası
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