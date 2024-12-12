100. yıla özel karar: 2030 Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı!

FIFA, 2030 ile 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

100. yıla özel karar: 2030 Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2024 - 10:58

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın çevrimiçi gerçekleştirilen olağanüstü kongresine, başkan Gianni Infantino ile üye federasyonların temsilcileri katıldı.

Gianni Infantino, kongrede 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz'in, 2034 Dünya Kupası'na ise Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.

100. YILA ÖZEL KARAR

Ayrıca Dünya Kupası'nın 100. yılı dolayısıyla 2030 Dünya Kupası'ndaki 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacağı kaydedildi.


Etiketler: #2030 Dünya Kupası #FIFA #Dünya Kupası

İlgili Haberler

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
İngiliz basını duyurdu: FIFA'dan devrim niteliğinde değişiklik!

İngiliz basını duyurdu: FIFA'dan devrim niteliğinde değişiklik!
TFF duyurdu: FIFA'dan iki Türk kulübe puan silme cezası!

TFF duyurdu: FIFA'dan iki Türk kulübe puan silme cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler