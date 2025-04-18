11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Boupendza'nın takım arkadaşlarından tepki çeken hareket!
Aaron Boupendza'nın formasını giydiği Zhejiang FC'de 28 yaşındaki futbolcunun ölümü sonrası oynanan maçta takım arkadaşlarının hareketi büyük tepki çekti.
Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmesi futbol dünyasında şok etkisi yarattı.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Gabonlu futbolcu için taziye mesajları paylaşılırken Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan Zhejiang FC-MZ Hakka maçında yaşananlar tepki çekti.
Zhejiang FC'de futbolcuların karşılaşmada bulduğu ilk golün ardından kutlama yapması herkesi şaşırttı. Golden sonraki sevinç gösterisine sosyal medyada tepki yağdı.
Mücadele öncesinde bazı taraftarların tribünde Boupendza forması açtığı görüldü. Maçın ardından ise Zhejiang FC'nin kaptanı Cheng Jin ve teknik direktör Raul Caneda'nın üzüntü içerisindeydi.
Cheng Jin'in açıklamasında, "Üzgünüm. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandığı ve röportaj yapmadığı belirtildi.
Raul Caneda ise, "Maç hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Böyle bir ortamda futbolun yeri yok" dedi.
Bazı kaynaklar ise futbolcuların, Boupendza'nın ölümüne dair kesin bilgiyi devre arasında öğrendiğini iddia etti.
Takımın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı ve ölüm haberini aldıktan sonra 2. yarıda moral bozukluğuyla birlikte skorun 2-2'ye geldiği öne sürüldü.
Spor Haberleri
- Livakovic: 'Umarım her şey Fenerbahçe için güzel olur'
- Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
- Lionel Messi'den 2026 Dünya kupası açıklaması!
- Galatasaray-Bodrum FK maçının VAR hakemi belli oldu!
- Boupendza'nın takım arkadaşlarından tepki çeken hareket!
- Gaziantep Basketbol, Şemsettin Baş ile hedef yükseltti
- Formula 1'de sıradaki durak Suudi Arabistan
- Galatasaray'dan yıldız forvet operasyonu!
- Fenerbahçe'ye kiralık oyuncularından büyük katkı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızından Şenol Güneş'e sert sözler!
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
- Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı!
- Yattığı hastanenin karşısına pankart asıldı
- İmamoğlu AKP'nin 'Kanal İstanbul' planını ifşa etti
- Asırlık okula ‘çökme’ iddiası
- 'Ne kadar korktuğunuzu tescillemiş oldu'
- Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
- Yeniden AKP'nin iktidara geldiği seviyede!
- Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı