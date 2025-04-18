11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Boupendza'nın takım arkadaşlarından tepki çeken hareket!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:58

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:58

Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmesi futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Gabonlu futbolcu için taziye mesajları paylaşılırken Boupendza'nın hayatını kaybettiği gün oynanan Zhejiang FC-MZ Hakka maçında yaşananlar tepki çekti.

Zhejiang FC'de futbolcuların karşılaşmada bulduğu ilk golün ardından kutlama yapması herkesi şaşırttı. Golden sonraki sevinç gösterisine sosyal medyada tepki yağdı.

Mücadele öncesinde bazı taraftarların tribünde Boupendza forması açtığı görüldü. Maçın ardından ise Zhejiang FC'nin kaptanı Cheng Jin ve teknik direktör Raul Caneda'nın üzüntü içerisindeydi.

Cheng Jin'in açıklamasında, "Üzgünüm. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullandığı ve röportaj yapmadığı belirtildi.

Raul Caneda ise, "Maç hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Böyle bir ortamda futbolun yeri yok" dedi.

Bazı kaynaklar ise futbolcuların, Boupendza'nın ölümüne dair kesin bilgiyi devre arasında öğrendiğini iddia etti.

Takımın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı ve ölüm haberini aldıktan sonra 2. yarıda moral bozukluğuyla birlikte skorun 2-2'ye geldiği öne sürüldü.