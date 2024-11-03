11 maçta 2 galibiyeti bulunuyordu: Fatih Tekke'den istifa kararı!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:54

Güncelleme: 03.11.2024 - 18:54

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti.

Ligde son üç maçını kaybeden ve son olarak Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Alanyaspor'da Fatih Tekke görevi bıraktı.

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Bu sezon sadece Adana Demirspor ve Rizespor'u mağlup eden Alanyaspor, toplamda 10 puan topladı.

Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, 1.30 puan ortalaması yakaladı.