11 maçta 2 galibiyeti bulunuyordu: Fatih Tekke'den istifa kararı!
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK ile 0-0 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke istifa kararı aldı.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden istifa etti.
Ligde son üç maçını kaybeden ve son olarak Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Alanyaspor'da Fatih Tekke görevi bıraktı.
2 GALİBİYETİ BULUNUYOR
Bu sezon sadece Adana Demirspor ve Rizespor'u mağlup eden Alanyaspor, toplamda 10 puan topladı.
Alanyaspor'un başında 40 maça çıkan Fatih Tekke, 1.30 puan ortalaması yakaladı.
Etiketler: #Fatih Tekke #istifa #Alanyaspor
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