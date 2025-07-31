11 milyonluk teklif yapıldı... Asensio transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı!

Transferde vites artıran Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Marco Asensio. Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin Asensio ve kulübü PSG ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'nin başka transfer seçeneklerini de görmek için Asensio'yu bir süre beklemeyen aldığı belirtilirken, İspanyol futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Benfica, Asensio için 11 milyon Euro'luk teklif sundu. Kadrosuna kaliteli isimleri katmak isteyen Portekiz ekibinin gelecek cevabı beklediği aktarıldı.

Öte yandan İspanya'dan da talipleri olan 29 yaşındaki futbolcuya Inter'in de ilgisi var. Ancak İtalyanlar henüz resmi bir teklifte bulunmadı.

Haberde Asensio'nun kendisiyle ilgilenen takımlara transferinin önündeki en büyük engel olarak maaşı gösterildi. Sezon başına net 8 milyon Euro olduğu tahmin edilen maaşı her kulüp karşılayamıyor.