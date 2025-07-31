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Fenerbahçe'nin gündemindeki Douglas Luiz için karar çıktı! 'Takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti'

Fenerbahçe'nin gündemindeki Douglas Luiz için karar çıktı! 'Takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti'

31.07.2025 16:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Douglas Luiz için karar çıktı! 'Takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti'

Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Douglas Luiz hakkında konuştu.

Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Comolli, "Douglas Luiz, takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti. Hemen ardından özür diledi" ifadelerini kullandı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Douglas Luiz ile yollarını ayırma kararı aldı. 26 yaşındaki yıldız ismin yeni sezonda takımda yer almayacağı belirtilirken, oyuncunun adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyordu. 

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