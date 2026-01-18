11 numaralı seribaşını eledi: Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi galibiyet!

Zeynep Sönmez, teniste sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'taki ilk maçında 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yla karşı karşıya geldi.

23 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl Wimbledon'ın 3. turunda yenildiği Alexandrova'ya karşı 5-2 geride olduğu ve iki set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazandı.

Zeynep, servis kırarak başladığı 2. sette 3-1 öne geçti ancak Alexandrova, peş peşe aldığı oyunlarla seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep, yaklaşık 15 dakika süren 6. oyunun ardından durumu eşitledi. Karşılıklı kırılan servisler sonrası 5-4 öne geçen Zeynep, 4. maç puanında seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ ALDI

Zeynep Sönmez'in Ekaterina Alexandrova'yı mağlup ettiği maçta top toplayıcı çocuklardan biri, Avustralya'daki yüksek sıcaklık nedeniyle fenalaştı.

Zeynep, maç esnasında fenalaşan top toplayıcı çocuğu fark ederek yanına giden saha kenarına kadar eşlik etti.

Karşılaşmaya kksa süre ara verilirken Zeynep'in bu hareketi tribünlerden yoğun alkış aldı.