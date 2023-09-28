11 sezondur formasını giyiyordu... NBA'de Damian Lillard, Milwaukee Bucks'a takas edildi!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers formasını 11 sezon terleten ABD'li oyuncu Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo'nun takımı Milwaukee Bucks'a takas oldu.
Portland Trail Blazers, yıldız oyuncu Damian Lillard'ı Phoenix Suns'ın da dahil olduğu üç takımlı bir anlaşmayla Milwaukee Bucks'a takas etti.
Jrue Holiday, Deandre Ayton ve Toumani Camara'nın, Bucks'ın 2029'daki korumasız ilk tur draft seçimi ve 2028 ile 2030'daki korumasız seçim değişimleriyle birlikte Blazers'a gideceği bildirildi.
Suns'ın ise Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson'ı kadrosuna kattığı belirtildi.
TAKAS İSTEĞİNDE BULUNMUŞTU
Lillard ilk olarak 1 Temmuz'da Blazers'tan takas talebinde bulunmuştu. 32 yaşındaki oyuncu, 2012 yılında kendisini 6. sıradan draft eden Portland'da 11 sezon geçirmişti.
Milwaukee'ye doğru yola koyulan Lillard, iki kez MVP seçilen ve 2021'de şampiyonluğa ulaşmış olan Giannis Antetokounmpo ile takım arkadaşı olacak.
3 takımı içeren takas sonucu oluşan değişiklikler şu şekilde:
PORTLAND TRAIL BLAZERS
Takıma katılan:
Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara, 2029 korumasız ilk tur hakkı, 2028 ve 2030 hak değişimleri (hepsi Bucks'tan)
Takımdan ayrılan:
Damian Lillard, Nassir Little, Keon Johnson.
PHOENIX SUNS
Takıma katılan:
Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little ve Keon Johnson.
Takımdan ayrılan:
Deandre Ayton, Toumani Camara.
MILWAUKEE BUCKS
Takıma katılan:
Damian Lillard.
Takımdan ayrılan:
Jrue Holiday, Grayson Allen, 2029 korumasız ilk tur hakkı, 2028 ve 2030 hak değişimleri.
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