NBA yıldızı Damian Lillard'dan itiraf... 'Golden State Warriors'ta asla oynamam'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:15

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:15

Portland Trail Blazers'ın yıldızı Damian Lillard, Golden State Warriors'a "asla" katılmayacağını söyledi.

Portland ekibi Lillard için uygun bir takas anlaşması bulma arayışını sürdürürken, yıldız oyuncunun Miami Heat tercihinin geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

"O TAKIMIN BİR PARÇASI OLAMAM"



Önceki günlerde 'It Is What It Is' isimli podcast'e konuk olan Lillard, son on yılda önemli başarılara imza atan Warriors ekibine katılma ihtimaline yanıt verdi:

"Golden State'e gelince, son sekiz, dokuz yıldır yaptıklarına saygı duyuyorum ve bilindiği üzere ben de oralıyım. Memleketim orası. Fakat o takımın bir parçası olamam.

Dört şampiyonluk kazandılar, fakat böyle bir hamle yapıp 'memleketimin takımıma katılıyorum' lafının arkasına sığınamam. Olmaz. Orada bu dönemin en iyisi olan LeBron'dan sonraki en iyi oyuncu var. Gitmem hiç mantıklı olmaz. Böyle bir şey asla yapmam. Oraya gideceğime her yıl kaybederim daha iyi."