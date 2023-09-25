11 takımı geçti... Erling Haaland'dan tarihi istatistik!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 18:58

Güncelleme: 25.09.2023 - 18:58

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, çarpıcı bir istatistiğin altına imza attı.

Norveçli golcü, Premier Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 8 gol attı. Haaland, bu rakamla birlikte Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu 11 takımı gol sayısında geçti.

Premier Lig'de 6 haftada Haaland'dan daha az gol atan takımlar:

Manchester United: 7 gol

Crystal Palace: 6 gol

Fulham: 5 gol

Nottingham Forest: 7 gol

Chelsea: 5 gol

Everton: 5 gol

Wolverhampton: 6 gol

Bournemouth: 5 gol

Luton Town: 3 gol

Burnley: 4 gol

Sheffield United: 5 gol

62 MAÇTA 60 MAÇTA

Manchester City'ye geçen sezon Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise İngiliz ekibinde 62 maçta 60 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.