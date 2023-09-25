11 takımı geçti... Erling Haaland'dan tarihi istatistik!
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, bu sezon attığı gollerle 11 takımı geride bıraktı.
Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, çarpıcı bir istatistiğin altına imza attı.
Norveçli golcü, Premier Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 8 gol attı. Haaland, bu rakamla birlikte Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu 11 takımı gol sayısında geçti.
Premier Lig'de 6 haftada Haaland'dan daha az gol atan takımlar:
Manchester United: 7 gol
Crystal Palace: 6 gol
Fulham: 5 gol
Nottingham Forest: 7 gol
Chelsea: 5 gol
Everton: 5 gol
Wolverhampton: 6 gol
Bournemouth: 5 gol
Luton Town: 3 gol
Burnley: 4 gol
Sheffield United: 5 gol
62 MAÇTA 60 MAÇTA
Manchester City'ye geçen sezon Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise İngiliz ekibinde 62 maçta 60 gol, 11 asistlik performans ortaya koydu.
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