Erling Haaland adım adım rekora koşuyor!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Norveçli futbolcusu Erling Haaland, milli takımda oynadığı 26 maçta 25 gol kaydederek ülkesinin en golcü futbolcusu olma yolunda hızla ilerliyor.

İHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 10:14
Erling Haaland adım adım rekora koşuyor!
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Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli takımda da gollerine devam ediyor.

23 yaşındaki futbolcu, ülkesinin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Gürcistan’ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk golü kaydetti. Haaland, bu golle birlikte milli takım kariyerinde çıktığı 26 maçta 25 gole ulaştı. Genç oyuncu, 8 gol daha atması durumunda Norveç Milli Takımı’nın en golcü futbolcusu olan Jorgen Juve’yi yakalayacak.

Manchester City formasıyla bu sezon 6 karşılaşmaya çıkan Haaland, 6 gol kaydetti.


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Erling Haaland Norveç Manchester City İngiltere Premier Lig

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