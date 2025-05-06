11 yıl önce transfer edilmişti... 1 maça dahi çıkmadığı takıma 'kurtarıcı' olarak dönüyor!

Kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Manchester United'ın 11 yıl önce transfer edip 1 maça dahi çıkarmadığı Vanja Milinkovic-Savic ile ilgilendiği iddia edildi.

11 yıl önce transfer edilmişti... 1 maça dahi çıkmadığı takıma 'kurtarıcı' olarak dönüyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 14:42

Yeni sezon öncesi kaleci takviyesi planlayan Manchester United'dan bir garip transfer hamlesi geldi.

NTV Spor'un Relevo'dan aktardığı habere göre Manchester United, Torino'dan ayrılmaya hazırlanan Vanja Milinkovic-Savic ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Bu olası transferi garip kılan ise Vanja Milinkovic-Savic'in Manchester United geçmişi.

28 yaşındaki Sırp kaleci, 2014-15 sezonu öncesi Vojvodina'dan 1.75 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Sezonu Sırp ekibinde geçiren Milinkovic-Savic, 2015-16 sezonunun ilk yarısında Manchester United'a gelmiş ancak maça dahi çıkamadan Lechia Gdansk'a gönderilmişti.

Anlaşma sağlanması halinde Vanja Milinkovic-Savic 9.5 yıl aradan sonra tekrar Manchester United'ın yolunu tutacak.


Etiketler: #Vanja Milinkovic-Savic #manchester united #Kaleci

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