11 yıl önce transfer edilmişti... 1 maça dahi çıkmadığı takıma 'kurtarıcı' olarak dönüyor!
Kaleci transferi için girişimlerini sıklaştıran Manchester United'ın 11 yıl önce transfer edip 1 maça dahi çıkarmadığı Vanja Milinkovic-Savic ile ilgilendiği iddia edildi.
Yeni sezon öncesi kaleci takviyesi planlayan Manchester United'dan bir garip transfer hamlesi geldi.
NTV Spor'un Relevo'dan aktardığı habere göre Manchester United, Torino'dan ayrılmaya hazırlanan Vanja Milinkovic-Savic ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Bu olası transferi garip kılan ise Vanja Milinkovic-Savic'in Manchester United geçmişi.
28 yaşındaki Sırp kaleci, 2014-15 sezonu öncesi Vojvodina'dan 1.75 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Sezonu Sırp ekibinde geçiren Milinkovic-Savic, 2015-16 sezonunun ilk yarısında Manchester United'a gelmiş ancak maça dahi çıkamadan Lechia Gdansk'a gönderilmişti.
Anlaşma sağlanması halinde Vanja Milinkovic-Savic 9.5 yıl aradan sonra tekrar Manchester United'ın yolunu tutacak.
Etiketler: #Vanja Milinkovic-Savic #manchester united #Kaleci
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