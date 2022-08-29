12 Dev Adam'ın FIBA EuroBasket kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2022 için belirlediği kadro açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:35
12 Dev Adam'ın FIBA EuroBasket kadrosu belli oldu!
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FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, ay-yıldızlıların FIBA EuroBasket 2022 kafilesinde yer alacak sporcuları açıkladı.

12 Dev Adam’ın kadrosu şu şekilde:

Alperen Şengün

Buğrahan Tuncer

Cedi Osman

Ercan Osmani

Furkan Korkmaz

Melih Mahmutoğlu

Onuralp Bitim

Sadık Emir Kabaca

Sertaç Şanlı

Shane Larkin

Şehmus Hazer

Yiğitcan Saybir


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