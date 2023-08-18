12 Dev Adam final için sahaya çıkıyor

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:30

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde sahaya çıkıyor.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsveç ile yarı finalde mücadele edecek. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız canlı yayınlayacak.

Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de yine Sinan Erdem'de oynanacak.

DİĞER YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile mücadele edecek.

Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.