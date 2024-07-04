12 Dev Adam'dan tatsız prova

A Milli Basketbol Takımımız, hazırlık maçında Fransa'ya 96-46 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:33
12 Dev Adam'dan tatsız prova
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Fransa'ya 96-46'lık skorla yenildi.

Fransa'nın Rouen şehrinde yer alan Kindarena'da oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız Kenan Sipahi, Tarık Biberoviç, Okben Ulubay, Sadık Kabaca ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 50-28 geride tamamladı.

A Milli Takımımızda Sertaç Şanlı 9, Can Korkmaz 8 sayı ile oynadı. Fransa'da ise Victor Wembanyama 24 sayı ile maçı bitirdi.

Millilerimiz, 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

A Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılarımız B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.


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