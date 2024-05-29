12 Dev Adam'ın 2025 EuroBasket Elemeleri aday kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:34

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:34

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 EuroBasket elemeleri için aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ergin Ataman yönetmindeki 12 Dev Adam'ın kadrosu belli oldu.

MİLLİ TAKIM İSTANBUL'DA HAZIRLANACAK

Açıklamada kamp döneminin 24 Haziran - 8 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da başlayacaği ifade edildi.

24 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da çalışmalarını gerçekleştirecek milli takım, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak.

EUROBASKET ELEMELERİ'NDE İLK MAÇ MACARİSTAN İLE

2 Temmuz’da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa’ya gidecek Ay-yıldızlılar, son olarak 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan’da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

12 Dev Adam, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 22 Kasım 2024'te Macaristan ile evinde, 25 Kasım 2024'te ise Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında 20 Şubat 2025'te evinde İtalya ve 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Milli takımın kadrosu şu şekilde: